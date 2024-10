Intense échange de tirs entre Israël et le Hezbollah durant Yom Kippour, le Liban et Gaza ciblés

Une frappe israélienne a visé samedi soir un marché de la ville de Nabatiyeh dans le sud du Liban, à une dizaine de kilomètres de la frontière avec Israël, a rapporté l'agence officielle libanaise ANI.

Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne avait appelé les habitants de 25 localités, dont Nabatiyeh qui compte plusieurs hôpitaux et administrations régionales, à partir vers le nord, alors qu'elle accentue ses frappes et poursuit ses incursions terrestres dans le Sud-Liban.