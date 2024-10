Deux autres Casques bleus blessés dans le sud du Liban

Le Bureau du conseil des droits de l'homme de l'Onu a annoncé vendredi que plus de 100 médecins et secouristes avaient perdu la vie au Liban depuis le début du conflit entre Israël et le Hezbollah, qui perdure depuis un an.

"Au total, plus de 100 professionnels de la santé et des services d'urgence ont été tués au Liban depuis octobre de l'année dernière", a déclaré la porte-parole Ravina Shamdasani à la presse, citant des chiffres collectés par le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies.

"Nous avons également reçu plusieurs rapports faisant état de frappes aériennes sur des centres médicaux, et de la mort de personnels paramédicaux et de pompiers", a-t-elle ajouté. Christian Lindmeier, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a indiqué que depuis le 17 septembre, 18 attaques avaient été menées contre des établissements de santé au Liban, faisant 72 morts parmi le personnel médical.