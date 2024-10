Benjamin Netanyahu demande à la Finul de quitter les zones de combat dans le sud du Liban

Au moins 15 personnes ont été tuées samedi dans des raids israéliens sur trois villages libanais vers Beyrouth et sur la côte nord du pays, hors des zones considérées habituellement comme des fiefs du Hezbollah, a rapporté le ministère libanais de la Santé.

Une "frappe de l'ennemie israélien sur Maaysra", un village chiite d'une région montagneuse à majorité chrétienne au nord de Beyrouth, a fait "neuf morts et 15 blessés", une autre sur Barja, village sunnite de la région du Chouf au sud de la capitale a fait "quatre morts et 18 blessés", et une troisième a fait "deux morts et quatre blessés" sur la côte nord, à Deir Billa, à 15 kilomètres de Batroun, a détaillé le ministère dans un nouveau bilan.

A l'est du Liban, l'hôpital Tal Chiha a fait état de "légers dégâts matériels" après "des frappes non loin de la ville" majoritairement chrétienne de Zahlé. Le ministère a précisé qu'il n'y a eu aucune victime et qu'il reste opérationnel. Deux autres hôpitaux de la région ont également subi des dégâts après des frappes dans les environs, a-t-il ajouté. L'agence officielle ANI fait aussi état de dégâts dans une université.