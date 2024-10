Benjamin Netanyahu déclare que la mort du chef du Hamas marque "le début de la fin" de la guerre à Gaza

L'Iran, soutien du mouvement islamiste palestinien Hamas, a assuré jeudi soir que la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, allait "renforcer l'esprit de résistance" en vue de la "libération" des territoires palestiniens.

"Il va devenir un modèle pour la jeunesse et les enfants qui continueront sur le chemin de la libération de la Palestine. Tant que l'occupation et l'agression perdurent, la résistance se poursuivra", a écrit sur le réseau social X la mission de l'Iran auprès de l'ONU à New York.