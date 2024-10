Benjamin Netanyahu affirme avoir réussi à détruire une grande partie de l'arsenal militaire du Hezbollah

La présidence irlandaise s'est insurgée samedi contre la demande israélienne de "déplacer" une partie de la Force intérimaire des Nations unies (Finul), déployée le long de la frontière entre Israël et le Liban.

"Il est scandaleux que les forces de défense israéliennes aient menacé cette force de maintien de la paix et cherché à lui faire évacuer les villages qu'elle défend. En fait, Israël exige que l'ensemble de la Finul, qui opère sous mandat de l'ONU, s'en aille", a dénoncé le président irlandais Michael Higgins.

"Une insulte"

"Il s'agit non seulement d'une insulte à la plus importante institution mondiale à laquelle 193 membres sont attachés, mais aussi d'une insulte aux soldats et à leurs familles qui ont pris des risques pour que nous puissions tous vivre en paix et protéger les plus vulnérables", a-t-il poursuivi.

Au total, 347 soldats irlandais font partie de cette force de l'ONU qui compte quelque 10'000 Casques bleus. Tous sont déployés dans le sud du Liban pour surveiller le maintien de la paix dans la région.