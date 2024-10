Au moins 18 morts dans une frappe israélienne sur un village du nord du Liban

Entre les bombardements sur la capitale et ses incursions terrestres à la frontière avec le Liban, Israël n'en finit pas avec le front nord, au point même de blesser des Casques bleu de l'ONU et de tuer quelque 1300 Libanais. Les vivants, eux, vivent avec "beaucoup d'angoisse, d'incertitude et de peur", témoigne Lyna Comaty, habitante et militante engagée civiquement au sein du Bloc National, un parti d'opposition.

"Ce conflit nous a pris par surprise dans son échelle de violence et dans la proportionnalité de la réponse israélienne", dit-elle dans l'émission Tout un monde lundi. "C'est triste de voir que les réponses israéliennes sont de moins en moins humaines et sont de plus en plus dans la violation totale des conventions de guerre et des conventions humanitaires."

Cette habitante raconte que trois zones sont violemment frappées par Israël: le Sud, la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth", précise-t-elle. "Ces zones sont pilonnées quotidiennement avec énormément de violence (...) La vie s'est complètement arrêtée", décrit-elle.