Affrontements entre soldats israéliens et combattants du Hezbollah

- Le Hezbollah était engagé samedi matin dans des affrontements avec les troupes israéliennes à la frontière libanaise, a affirmé le mouvement armé chiite libanais.

- Le candidat républicain à la Maison Blanche Donald Trump a affirmé vendredi qu'Israël devrait "frapper" les installations nucléaires iraniennes.

- L'armée israélienne a affirmé avoir frappé plus de 2000 sites, notamment des infrastructures et des armements, dans le sud du Liban depuis le début de son offensive au sol lundi. Elle a aussi indiqué avoir tué 250 combattants du Hezbollah. Tsahal a mené de nouvelles salves de frappes sur le Liban durant la nuit et la journée, notamment au sud de Beyrouth.

Suivi assuré par RTSinfo