Des "hommes armés" repoussés par Israël dans la zone tampon du Golan

Un nouveau round de négociations en vue d'une trêve dans la bande de Gaza pourrait débuter "très probablement" dans la semaine à venir au Caire, a indiqué une source proche de la délégation du Hamas palestinien.

"Les Egyptiens, les Qataris, les Turcs et d'autres parties font des efforts louables pour mettre fin à la guerre (...)", selon cette source.

Le Qatar, tout comme les Etats-Unis et l'Egypte, a mené pendant des mois des négociations infructueuses en vue d'une trêve à Gaza, mais l'émirat du Golfe a jeté l'éponge début novembre en suspendant sa médiation, reprochant à Israël et au Hamas de ne pas faire preuve "de volonté et de sérieux".