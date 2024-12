Le chef de la diplomatie israélienne évoque un "possible" accord pour la libération des otages à Gaza

Le Qatar a repris sa médiation entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas en vue d'une trêve dans la bande de Gaza, a déclaré jeudi à l'AFP une source proche des discussions, après une suspension temporaire.

Le Qatar a "repris la médiation", a indiqué cette source sous couvert d'anonymat, sans fournir d'autres précisions.

Le Qatar, tout comme les Etats-Unis et l'Egypte, a mené pendant des mois des négociations infructueuses en vue d'une trêve à Gaza, où la guerre fait rage depuis plus d'un an, mais l'émirat du Golfe avait suspendu sa médiation début novembre en reprochant à Israël et au Hamas un manque "de volonté et de sérieux".