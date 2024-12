Accord potentiel entre le Hamas et le Fatah pour administrer Gaza en cas de retrait d'Israël

Le Hamas et le Fatah, parti du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, se sont mis d'accord sur la formation d'un comité chargé d'administrer la bande de Gaza après la guerre, a-t-on appris auprès de négociateurs des deux camps.

A l'issue de discussions au Caire sous l'égide des autorités égyptiennes, les frères ennemis palestiniens ont approuvé un projet d'accord qui devra être validé par un décret présidentiel de Mahmoud Abbas. Selon le texte, le comité devrait être formé de dix à quinze personnalités non affiliées à l'un ou l'autre parti et aurait autorité sur toutes les affaires relatives à l'aide humanitaire, l'éducation, la santé, l'économie et la reconstruction du territoire ravagé par les bombardements. Il serait aussi responsable du point de passage de Rafah vers l'Egypte.

Mais dans la foulée, à Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée, le plan a été rejeté par Jibril Rajoub, l'influent secrétaire-général du Fatah, qui y voir un facteur de "division" des Palestiniens. "Nous voulons un seul gouvernement, un seul appareil de sécurité et une seule politique. Toute discussion ou effort en dehors de ce cadre est une erreur", a-t-il détaillé.

Selon lui, il est essentiel de "protéger" les institutions telles que l'Autorité palestinienne plutôt que de "former des comités séparés ici ou là entre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée." "Nous ne participerons à aucune démarche qui renforce la division ou qui se conforme à la volonté" de Benjamin Netanyahu, a-t-il lancé.

Par ailleurs, il faudra au préalable qu'Israël quitte la bande de Gaza, désormais totalement occupée militairement. Or, Israël n'a pas commenté ce plan d'accord, souligne l'analyste palestinien Ghassan Khatib, professeur à l'université Birzeit en Cisjordanie et ancien membre du gouvernement. Et "si cet accord est appliqué, il libérera Israël de ses obligations d'occupant", prévient-il.

Le comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), un regroupement de partis qui ne comprend pas le Hamas et dans lequel le Fatah est dominant, doit se réunir mardi soir, selon un de ses membres, et pourrait décider d'accepter ou non l'accord du Caire.