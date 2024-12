Gaza compte le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde, selon l'ONU

- La bande de Gaza, où la guerre entre Israël et le Hamas fait rage depuis plus d'un an, compte "désormais le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde", a affirmé lundi au Caire le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

- Un drone israélien a visé lundi matin un poste de l'armée libanaise dans la région du Hermel, dans l'est du Liban, faisant un blessé parmi les militaires, a indiqué l'armée.

- La suspension des vols de Swiss vers et au départ de Tel-Aviv est prolongée jusqu'au 31 janvier. Cette mesure vise à offrir une meilleure prévisibilité pour les passagers et les équipages, annonce lundi la filiale de Lufthansa.

Suivi assuré par RTSinfo