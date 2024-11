Des habitants du sud du Liban ciblés par des tirs israéliens, selon un média d'Etat libanais

La bande de Gaza a sombré dans le chaos le plus total, avec une hausse de la famine, des pillages généralisés et des viols de plus en plus fréquents dans les camps de réfugiés, ont déclaré des responsables des Nations unies.

L'ampleur de la souffrance des Palestiniens de Gaza "doit être vue pour être vraiment comprise", a déclaré Ajith Sunghay, chef du bureau des droits humains de l'ONU dans les territoires palestiniens, après sa dernière visite à Gaza.

"L'effondrement de l'ordre public et de la sécurité exacerbe la situation, avec des pillages généralisés et des luttes pour des ressources qui se sont raréfiées", a-t-il encore témoigné.

Un enfant en larmes se retrouve piégé dans une foule qui se bouscule lors d'une distribution de nourriture, à Khan Younès (sud de la bande de Gaza), le 29 novembre 2024. [KEYSTONE - HAITHAM IMAD]

Violence sexiste et viols

Le représentant de l'ONU a encore déclaré que de jeunes femmes, dont beaucoup ont été déplacées à plusieurs reprises, ont signalé le manque d'espaces sûrs et d'intimité dans leurs tentes de fortune.

"Certains affirment que les cas de violence sexiste et de viols, d'abus envers les enfants et d'autres formes de violence dans les camps de réfugiés ont augmenté, en raison de la guerre et du délitement de l'ordre public, a-t-il ajouté.

Transport de l'aide entravé

Le chef du bureau du Haut-Commissariat déplore aussi le fait que l'aide que l'ONU devait apporter dans le nord de Gaza est entravée, en raison d'"obstacles répétés ou des rejets de convois humanitaires par les autorités israéliennes".

"Il est absolument évident qu'une aide humanitaire massive doit arriver - et ce n'est pas le cas", a-t-il lancé.