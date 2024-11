La banlieue sud de Beyrouth à nouveau frappée, après un appel d'Israël à évacuer

ChatGPT indique en arabe un nombre de victimes du conflit au Proche-Orient en moyenne un tiers plus élevé qu'en hébreu. Concernant les attaques aériennes israéliennes à Gaza, le chatbot mentionne deux fois plus de victimes civiles et six fois plus d'enfants tués.

Deux chercheurs des universités de Zurich (UZH) et de Constance (D) ont posé à ChatGPT les mêmes questions sur les conflits armés, comme celui au Proche-Orient, de manière répétée et automatisée, dans différentes langues.

En arabe et en hébreu, ils ont demandé combien de victimes avaient été recensées lors de 50 attaques aériennes choisies au hasard, comme l'attaque aérienne israélienne de 2014 sur le camp de réfugiés de Nuseirat.

D'une manière générale, ChatGPT indique un nombre plus élevé de victimes lorsque les recherches sont effectuées dans la langue du groupe attaqué. ChatGPT a en outre tendance à rapporter davantage d'enfants et de femmes tués dans la langue du groupe attaqué et à décrire les attaques aériennes comme étant plutôt aveugles et arbitraires.

>> Plus de détails : Les réponses de ChatGPT sur les conflits diffèrent en fonction de la langue, selon une étude