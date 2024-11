Avec les pillages, trouver à manger devient de plus en plus difficile à Gaza

Alors que les frappes israéliennes se poursuivent à Gaza, l'enclave palestinienne doit aussi faire face au pillage de l'aide humanitaire. Un pillage qui "devient systématique et doit cesser immédiatement", a averti l'ONU. L'organisation se dit aussi inquiète de certaines informations selon lesquelles les autorités israéliennes pourraient laisser faire les pilleurs.

Cette situation complique encore davantage l'accès à la nourriture pour les Gazaouis, qui doivent encore plus se démener pour trouver de quoi manger, comme le confie Nahed dans La Matinale: "Nous vivons une véritable famine. Il n'y a pas de farine dans les marchés et si on peut trouver un sac, il peut coûter 200 dollars."

Ces pillages très bien organisés conduisent à cette rareté et à cette hausse des prix. "L'identité des voleurs est connue dans toute la bande de Gaza, poursuit Nahed. Ils ont organisé des milices armées qui ont la capacité de voler des camions. Et une fois le vol accompli, ils vendent l'aide aux marchands, qui monopolisent les marchandises et les vendent à un prix ridicule."

Face à cette situation, la population tente de survivre comme elle peut, avec des boîtes de conserves et quelques pâtes. Les plus démunis récupèrent ce qui parfois tombe des camions ou les restes trouvés dans la rue. Pour Nahed, ce qui manque le plus, c'est le pain: cela fait 43 jours qu'elle et sa famille n'en ont pas mangé.