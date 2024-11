Veto américain sur un cessez-le-feu à Gaza, peu d'espoir de trêve au Liban

Les Etats-Unis ont empêché mercredi le Conseil de sécurité de l'ONU d'appeler à un cessez-le-feu à Gaza, un nouveau veto en soutien au gouvernement d'extrême droite israélien.

Le projet de texte préparé par les dix membres élus du Conseil exigeait "un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent qui doit être respecté par toutes les parties" et "la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages". Il réclamait aussi un accès "sûr et sans entrave" à une aide humanitaire d'ampleur, y compris dans le nord "assiégé" de Gaza et dénonçait toute tentative d'"affamer les Palestiniens".

"Nous avons été très clairs pendant toutes les négociations que nous ne pouvions pas soutenir un cessez-le-feu inconditionnel qui ne permette pas la libération des otages", a justifié après le vote l'ambassadeur américain adjoint Robert Wood, estimant que le Conseil aurait, par cette résolution, envoyé au Hamas "le message dangereux qu'il n'a pas besoin de revenir à la table des négociations".

Le projet de résolution, qui a recueilli 14 voix pour et une contre, avait provoqué la colère d'Israël. Ce texte "n'est qu'une trahison", a dénoncé l'ambassadeur israélien à l'ONU juste avant le vote, arguant que son adoption signifierait un "abandon" des otages.

Depuis le début de la guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU peine à parler d'une seule voix. Certains diplomates espéraient qu'après la défaite des démocrates à la présidentielle, les Etats-Unis de Joe Biden seraient plus flexibles dans les négociations, imaginant une répétition de décembre 2016: à quelques semaines de la fin du mandat de Barack Obama, le Conseil avait alors adopté, pour la première fois depuis 1979, une résolution demandant à Israël de cesser la colonisation dans les Territoires palestiniens occupés. Un vote rendu possible grâce à l'absence de veto américain, alors qu'ils avaient toujours soutenu Israël jusqu'alors sur ce dossier.