Au moins trois enfants sont tués en moyenne chaque jour au Liban, alerte l'Unicef

- Plus de 200 enfants ont été tués au Liban, près de deux mois après le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah, a alerté l'Unicef mardi, soit en moyenne "plus de trois" par jour. L'Unicef dénonce "une normalisation silencieuse de l'horreur".

- Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a plaidé lundi pour une solution à deux Etats au Proche-Orient et pour un cessez-le-feu, lors de séances du Conseil de sécurité de l'ONU. "La solution à deux Etats offre aux Israéliens et aux Palestiniens la perspective de vivre en paix et en sécurité", a-t-il souligné.

- Les pays du G20 se sont dits "unis pour soutenir un cessez-le-feu" à Gaza et au Liban, dans la déclaration conjointe du sommet de Rio de Janeiro publiée lundi soir.

- L'émissaire spécial du président américain, Amos Hochstein, en visite mardi au Liban, a estimé qu'il existait actuellement une "réelle opportunité" pour mettre fin à la guerre ouverte opposant l'armée israélienne au Hezbollah.

- Environ 40 projectiles ont été tirés depuis le Liban sur Israël mardi, a annoncé l'armée israélienne, les secours faisant état de quatre blessés légers.

Suivi assuré par RTSinfo