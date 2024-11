Le chef de la diplomatie européenne a "a épuisé tous les mots" pour qualifier la situation au Moyen-Orient

"Il n'y a plus de mots. J'ai épuisé tous les mots pour expliquer ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient": le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a exprimé sans détour sa frustration lundi à Bruxelles.

"Il y a à peu près 44'000 morts à Gaza et 70% de ces personnes tuées sont des femmes et des enfants", a souligné le responsable espagnol avant de présider ce qui devrait être sa dernière réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE. "Quand on regarde leur âge, il s'agit le plus souvent d'enfants de moins de neuf ans", a-t-il encore déploré.

Josep Borell, chef de la diplomatie de l'Union européenne. [EDA/POOL/Keystone - Urs Flueeler]

Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza a annoncé lundi un nouveau bilan de 43'922 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël. Au moins 76 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures, a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant que 103'898 personnes avaient été blessées depuis le début de la guerre.

Josep Borrell, 77 ans, doit quitter ses fonctions le mois prochain. Pour cette dernière réunion sous sa présidence, il a proposé aux 27 de suspendre le dialogue politique, prévu par l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Mais la plupart des pays de l'UE, dont l'Allemagne, les Pays-Bas ou la France, n'y sont pas favorables.