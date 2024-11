D'intenses bombardements israéliens ont touché le Liban toute la journée de samedi

- L'armée israélienne a mené samedi des raids aériens intenses dans diverses parties du Liban, dont la banlieue sud de Beyrouth, au lendemain de l'annonce de l'examen par les dirigeants libanais d'une proposition de trêve émise par les Etats-Unis. Ces attaques ont fait plusieurs morts, dont trois enfants, selon le ministère de la Santé libanais.

- En parallèle de ses opérations au Liban, l'armée israélienne continue de bombarder la bande de Gaza. D'après la Défense civile, au moins 23 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées samedi, notamment dans des maisons et une école abritant des déplacés dans le sud et le nord du territoire palestinien.

- Le Hamas est "prêt" à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et appelle Donald Trump à "faire pression" sur Israël pour qu'il mette fin à ses opérations militaires, a déclaré un haut responsable du mouvement islamiste palestinien, alors qu'un Comité spécial de l'ONU avait prévenu la veille que les méthodes de guerre d'Israël à Gaza "correspondent aux caractéristiques d'un génocide".

Suivi assuré par RTSinfo