Human Rights Watch (HRW) estime qu'Israël fait des "transferts forcés" de civils à Gaza

Les installations nucléaires de l'Iran "ne doivent pas être attaquées", a affirmé jeudi lors d'une conférence de presse à Téhéran le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi, après des menaces en ce sens d'Israël.

Le nouveau ministre de la Défense israélien a jugé lundi que l'Iran était "plus exposé que jamais à des frappes sur ses installations nucléaires".

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi est actuellement à Téhéran où il a rencontré des responsables iraniens pour discuter du programme nucléaire de l'Iran. Il a jugé indispensables des "résultats" avec l'Iran pour éviter "la guerre". "Il est indispensable d'obtenir des résultats concrets, tangibles et visibles qui montreront que ce travail en commun améliore la situation (...) et d'une manière générale nous éloigne des conflits et, en fin de compte, de la guerre", a-t-il déclaré.

Pas sous pression

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a prévenu toutefois que son pays ne négocierait pas "sous l'intimidation". Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami, a par ailleurs assuré que la République islamique réagirait "immédiatement" en cas de pression étrangère.