Des frappes israéliennes ont visé la banlieue sud de Beyrouth

L'armée israélienne a appelé mardi la population à évacuer plusieurs zones de la banlieue sud de Beyrouth, avertissant de frappes contre le mouvement islamiste Hezbollah.

"Pour votre sécurité et celle des membres de votre famille, vous devez évacuer immédiatement ces bâtiments et ceux adjacents et vous en éloigner à une distance d'au moins 500 mètres", a indiqué le porte-parole de l'armée en langue arabe, Avichay Adraee, dans un message sur le réseau social X, en citant les zones de Haret Hreik, Ghobeiry, Lailaki dans la banlieue sud, bastion du Hezbollah.