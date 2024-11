Pour Israël, un Etat palestinien n'est pas une "position réaliste"

Dans un premier temps, les pompiers et l'armée israélienne avaient indiqué que des départs de feu dans le secteur de Bet Shemesh, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem, avaient été provoqués par des débris résultant de l'interception d'un missile en provenance du Yémen.

"Le départ de feu, qui a été limité - deux voitures et des broussailles ont brûlé - est d'origine criminelle, d'après les éléments que nous avons retrouvés", a ainsi déclaré le porte-parole des pompiers pour la zone de Jérusalem.

"Le lien a été fait avec les interceptions à cause de la coïncidence temporelle entre celles-ci et le départ de feu et parce que les interceptions provoquent souvent des incendies, mais dans ce cas ce n'est pas lié", a-t-il ajouté, en précisant que les feux avaient été maîtrisés.

Selon un communiqué militaire, l'armée de l'air israélienne a "intercepté un projectile qui s'approchait d'Israël en provenance du Yémen" mais qui "n'a pas pénétré en territoire israélien".