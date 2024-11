Le Qatar retire sa médiation entre Israël et le Hamas face à l'absence de progrès

La famine menace dans le nord de la bande de Gaza, dans un contexte d'intensification des opérations de l'armée israélienne et d'arrêt quasi total de l'aide alimentaire, alerte samedi un rapport de l'ONU.

Le rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) met en garde contre "une probabilité imminente et substantielle de famine, en raison de la détérioration rapide de la situation dans la bande de Gaza".

Situation déteriorée

Le 17 octobre, un précédent rapport de l'IPC, fruit du travail d'expertise d'ONG et d'agences de l'ONU dont celle pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) basée à Rome, avait estimé que quelque 345'000 Gazaouis seraient confrontés à la faim à un niveau "catastrophique" entre novembre et avril 2025, soit 16% de la population.

Or, depuis cette date, la situation s'est détériorée dans le nord de la bande de Gaza avec l'effondrement des systèmes alimentaires, une chute de l'aide humanitaire et une situation critique en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène, souligne le rapport.

Israël conteste

L'armée israélienne a mis en cause la qualité du rapport. "Toutes les évaluations de l'IPC se sont révélées incorrectes et incohérentes par rapport à la situation sur le terrain", a-t-elle réagi dans un communiqué.

Selon elle, 39'000 camions transportant plus de 840'000 tonnes de nourriture au total sont entrés dans la bande de Gaza au cours des deux derniers mois.