Le chef du Hezbollah estime qu'aucun lieu en Israël "n'est à l'abri de ses frappes"

Le Hamas a affirmé qu'il jugera le nouveau président américain Donald Trump en fonction de sa politique à l'égard des Palestiniens et Palestiniennes. "Notre position vis-à-vis de la nouvelle administration américaine dépendra de ses positions et de son comportement dans la pratique envers le peuple palestinien, ses droits légitimes et sa juste cause", a dit le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.

Un responsable du Hamas palestinien, Bassem Naïm, a annoncé que le "soutien aveugle" des Etats-Unis à Israël devait "prendre fin". "Car il se fait aux dépens de l'avenir de notre peuple ainsi que de la sécurité et la stabilité de la région", a-t-il déclaré à l'AFP.