Israël a notifié officiellement à l'ONU de la fin de l'accord avec l'UNRWA

Au Liban, l'hôpital Deir el Amal, l’un des principaux de la région de Bekaa, refuse d’évacuer ses patients malgré le risque, et continue à en soigner une centaine, principalement des blessés, sous les bombes. Les médecins estiment qu'ils ne peuvent pas être transportés ailleurs en raison de leur état de santé.

Israël, qui considère cette région comme un bastion historique du Hezbollah, a pourtant ordonné l’évacuation des habitants de la ville de Baalbek et des villages des alentours.

"Si on doit partir, on privilégiera les bébés en bonne santé … Mais on ne pourra pas prendre ceux qui dépendent des respirateurs pour survivre avec nous", explique une infirmière au micro de La Matinale.