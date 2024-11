De nouveaux déploiements militaires américains au Moyen-Orient pour la "défense d'Israël"

Les rebelles houthis du Yémen se transforment en "puissante organisation militaire" étendant ses capacités opérationnelles, alerte un rapport d'experts de l'ONU publié vendredi. Il pointe un soutien militaire "sans précédent" de l'Iran et du Hezbollah.

Depuis le début de la guerre à Gaza il y a un an, les Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, ont "exploité la situation régionale et renforcé leur coopération avec 'l'axe de la résistance'" qui réunit l'Iran et des groupes comme le Hamas palestinien ou le Hezbollah libanais, écrivent les experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU.

Dans ce contexte, "le mouvement houthi est passé d'un groupe armé local aux capacités limitées à une puissante organisation militaire, qui a étendu ses capacités opérationnelles bien au-delà des territoires qu'il contrôle", selon le rapport qui porte sur la période de septembre 2023 à la fin juillet 2024.

Le rapport s'inquiète aussi d'une collaboration "accrue" entre les Houthis et des groupes terroristes comme Al-Qaïda dans la péninsule arabique, avec qui ils s'allient désormais contre les forces du gouvernement yéménite.