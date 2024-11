Le Liban accuse Israël de refuser un cessez-le-feu après de nouvelles frappes

Ukraine, Proche-Orient, Soudan, Yémen ou République démocratique du Congo, les guerres meurtrières se multiplient dans le monde et donnent libre cours à de graves violations des droits humains. Et alors que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dénombre plus de 120 théâtres de guerre dans le monde, son directeur général Pierre Krähenbühl dénonce vendredi "un problème de manque de respect généralisé du droit international humanitaire".

"C'est pour cela que le CICR utilise toutes les opportunités pour dire son indignation, parce que nos collègues sont sur le terrain et observent le coût humain absolument dramatique", poursuit-il au micro de La Matinale.

Ces humanitaires sont parfois engagés depuis des décennies. "Nous sommes en Israël et dans les territoires occupés [palestiniens] depuis 70 ans, en Afghanistan depuis 40 ans, au Yémen et au Congo depuis 35 ans... Il ne semble y avoir aucune perspective d'amener ces conflits à terme et il faut que cela cesse", martèle Pierre Krähenbühl.

