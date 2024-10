Le Hamas ne soutient qu'une trêve "permanente" à Gaza, selon un responsable

Un responsable du Hamas a affirmé que le mouvement palestinien rejetait l'idée d'une "trêve temporaire" dans la bande de Gaza, au moment où des émissaires américains doivent arriver en Israël pour discuter d'un cessez-le-feu.

"Nous avons déjà exprimé notre position sur l'idée d'une trêve temporaire dans la guerre, qui ne servira qu'à reprendre l'agression ensuite. Le Hamas soutient un arrêt permanent, pas temporaire, de la guerre", a déclaré Taher al-Nounou, un haut responsable du mouvement.

Les pays médiateurs - Egypte, Etats-Unis, Qatar - s'apprêtent à proposer une trêve "de moins d'un mois" à Gaza, prévoyant un échange d'otages israéliens contre des détenus palestiniens et une augmentation de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien ravagé par plus d'un an de bombardements israéliens, selon une source proche des négociations.