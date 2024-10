Les Palestiniens déplorent l'interdiction en Israël de l'UNRWA, "bouée de sauvetage" des réfugiés

Pour les réfugiés palestiniens, l'interdiction de l'UNRWA en Israël, votée par le Parlement israélien lundi, est un nouvel affront. Dans le camp de réfugiés de Qalandiya, en Cisjordanie occupée, les deux lois paralysant l'agence d'aide onusienne sont dans toutes les conversations et font l'effet d'une douche froide.

"Sans l'UNRWA, personne ne peut vivre une vie décente", déplore au micro de la RTS Ahmad Abu Shehadeh, 67 ans, qui a passé trente ans de sa vie à enseigner dans le camp, coincé entre ce qu'il appelle le mur d'apartheid et le checkpoint du même nom.

A sa création, l'UNRWA avait pour mission d'aider les 750'000 réfugiés palestiniens expulsés de leurs terres pendant la Nakba, lors de la création de l'Etat d'Israel en 1948, le temps de trouver une solution. Mais sans perspective, le mandat de l'agence a été renouvelé dès lors et le nombre de réfugiés s'est multiplié par huit, atteignant près de 6 millions.

Pour certains, cette interdiction n'est rien d'autre qu'une "punition collective". "On touche à bien plus qu'aux seuls services de l'UNRWA. L'objectif est de nous mettre encore plus la pression et de continuer le déplacement du peuple palestinien", analyse Khaled, habitant du camp.

Le reportage de La Matinale dans le camp de Qalandiya : L'interdiction de l'UNRWA en Israël ébranle un pilier de la vie des réfugiés: reportage à Qalandiya / La Matinale / 2 min. / aujourd'hui à 06:18

L'UNRWA, une "bouée de sauvetage"

Ces Palestiniens pensent d'abord et avant tout à Gaza, où les conséquences seront les plus graves. Selon Nahed, enseignante de français résidant à Khan Younès, au sud de l'enclave, "l'UNRWA est la bouée de sauvetage des Palestiniens". "Qui va nous distribuer de la farine et des produits de base en tant qu'immigrés?", se demande-t-elle, inquiète.

L'agence onusienne dirige plus de 700 écoles pour les enfants réfugiés et 140 centres de santé où des soins gratuits sont dispensés. Elle tente également d'assurer la distribution d'aide alimentaire vitale, malgré les blocus humanitaires imposés par Israël. L'organisation a gagné la confiance des Gazaouis au fil du temps, contrairement à d'autres structures. "Nous ne faisons pas confiance aux commerçants et aux institutions privées, car ils vendent l'aide au lieu de la distribuer", note Nahed.

En obstruant les opérations de l'UNRWA, au lieu de les faciliter, Israël s'attaque ainsi à nouveau au droit international.