La Défense civile de Gaza annonce "plus de 55" morts à Beit Lahia après une frappe israélienne

Interrogé dans La Matinale, le porte-parole du l'UNRWA Jonathan Fowler a fait part de son indignation après le vote de la Knesset d'interdire l'organisation internationale sur les territoires sous contrôle d'Israël. "C'est parfaitement scandaleux", a-t-il dit depuis Jérusalem, estimant que cette décision va "à l'encontre de la charte de l'ONU" et "viole les obligations d'Israël sur le droit international".

Sur le terrain, ce vote ne devrait pas avoir de conséquences immédiates pour l'UNRWA. "A part le choc et les inquiétudes, nos activités continuent. Aujourd'hui, cela ne change rien, mais nous regardons avec beaucoup d'inquiétudes les éventuels impacts sur nos opérations dans la région", explique Jonathan Fowler.

Pour lui, il est impossible de prédire l'avenir. "Nous savons que des pays de la communauté internationale sont solidaires de l'UNRWA. Ils expriment leur inquiétude et leur mécontentement avec cette décision. Mais si la loi devait être mise en œuvre, cela pourrait interrompre nos opérations en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et, plus grave encore, à Gaza, où nous sommes la colonne vertébrale de l'opération humanitaire internationale. Si on retire la colonne vertébrale d'un corps, il tombe en morceaux. Il n'y a pas d'autres possibilités", juge-t-il.