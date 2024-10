Le chef des Gardiens de la révolution iranienne avertit Israël de "conséquences amères"

- Le chef des Gardiens de la révolution iranienne, Hossein Salami, a mis en garde lundi Israël contre des "conséquences amères" après ses frappes samedi sur des sites militaires en Iran, selon l'agence de presse Tasnim.

- Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence lundi pour discuter de la situation au Moyen-Orient après une demande de l'Iran, a annoncé dimanche à la presse la présidence suisse de l'instance.

- L'attaque aérienne menée dans la nuit de vendredi à samedi contre des cibles militaires en Iran était "précise et puissante" et a "atteint tous ses objectifs", a affirmé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. L'armée israélienne a visé des installations de fabrication de missiles, des batteries de missiles sol-air et d'autres systèmes aériens, provoquant des dégâts limités, selon Téhéran.

Suivi assuré par RTSinfo