Des explosions entendues à Téhéran, Israël dit avoir bombardé des "cibles militaires"

- De fortes explosions et détonations ont retenti dans la nuit de vendredi à samedi aux abords de la capitale iranienne Téhéran. L'armée israélienne a confirmé avoir mené des "frappes de précision" sur des "cibles militaires" et annonce que ses "capacités défensives et offensives" étaient "pleinement mobilisées", tandis que la Maison Blanche a évoqué une "autodéfense" d'Israël.

- Le Haut-commissaire aux droits humains de l'ONU Volker Türk a affirmé vendredi que le nord de la bande de Gaza vivait ses "heures les plus sombres". L'Autrichien a soutenu que les actions d'Israël pourraient s'apparenter à "des atrocités criminelles".

- Au moins 20 personnes ont été tuées dans deux frappes aériennes israéliennes nocturnes sur Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé vendredi la Défense civile du territoire palestinien. Deux maisons familiales ont été visées.

Suivi assuré par RTSinfo