Vingt morts dans deux frappes aériennes israéliennes à Khan Younès

Avec une situation qui ne cesse d'empirer, l'UNRWA dénonce une catastrophe humanitaire et des niveaux d'insécurité alimentaire élevés pour les habitants du nord de la bande de Gaza. Depuis vingt-et-un jours, l'armée israélienne cible la région, tuant plus de 770 personnes dans son attaque, d'après la Défense civile de Gaza.

Les civils décrivent un quotidien sans nourriture ni eau, marqué par l'absence de secouristes, d'ambulances ou de personnel paramédical. Ils se disent terrifiés.

L'horreur et la déshumanisation

Les forces israéliennes forcent les habitantes et les habitants à quitter leur maison ou leur abri, et à fuir à pied. Comme Shireen al Hijri, une déplacée de Beit Lahia, tous décrivent l'horreur et la déshumanisation. "Les chars passaient à côté, nous recouvraient de poussière. Les soldats nous humiliant en nous demandant où était Sinwar, où était Haniyeh [les chefs du Hamas tués par des frappes israéliennes]".

Les civils qui restent dans le nord de la bande de Gaza parlent de tirs d'artillerie et de massacres autour de l'hôpital Kamal Adwan, encerclé par les chars. Son directeur précise que le corps médical perd "au moins une personne toutes les heures à cause du manque de matériel et de docteurs".