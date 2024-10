Emmanuel Macron appelle à un cessez-le-feu "au plus vite" au Liban

Le Moyen-Orient est "au bord d'une guerre totale", a averti jeudi le président russe Vladimir Poutine, en pleine escalade des tensions dans la région, notamment entre Israël et le Hezbollah.

"Les combats se sont étendus au Liban. D'autres pays de la région sont également touchés. Le degré de confrontation entre Israël et l'Iran a fortement augmenté. Tout cela ressemble à une réaction en chaîne et place l'ensemble du Moyen-Orient au bord d'une guerre totale", a-t-il mis en garde dans un discours au sommet des Brics à Kazan.

"Il est nécessaire de mettre fin à la violence, de fournir une assistance vitale aux victimes", a-t-il poursuivi, devant une vingtaine de dirigeants, dont le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

"Faire pression pour un cessez-le-feu"

De son côté, le président chinois Xi Jinping a appelé jeudi à un cessez-le-feu à Gaza et à prévenir toute extension du conflit au Liban, devant les dirigeants à ce même sommet des Brics.

"Nous devons continuer à faire pression pour un cessez-le-feu à Gaza, relancer la solution à deux Etats et arrêter la propagation de la guerre au Liban", a déclaré M. Xi, en ajoutant qu'il ne "devait plus y avoir davantage de souffrance et de destruction en Palestine et au Liban".