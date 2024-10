Plusieurs frappes israéliennes touchent des immeubles de la ville de Tyr, au sud du Liban

Le groupe de transport aérien allemand Lufthansa, dont fait parti Swiss, annonce prolonger la suspension de ses liaisons avec Beyrouth et Téhéran jusqu^à début 2025. Lufthansa, Austrian et Brussels Airlines, Swiss et Cargo, compagnies du premier groupe européen de transport aérien, sont concernées par ces interruptions.

Celles-ci éviteront la capitale libanaise jusqu'au 28 février inclus, précise un communiqué, alors que la précédente suspension courait jusqu'au 30 novembre. Quant à la capitale iranienne, elle ne sera pas desservie par Lufthansa jusqu'au 31 janvier inclus, contre précédemment jusqu'au 14 octobre.

La compagnie aérienne Swiss a prolongé la suspension de ses vols à destination et en provenance de Beyrouth jusqu'au 18 janvier inclus. Avec cette décision, elle veut offrir une meilleure planification pour ses passagers et ses nos équipages, annonce-t-elle mercredi dans un communiqué séparé. Les passagers concernés par cette mesure seront contactés. La compagnie Swiss offre une reprogrammation gratuite pour une date de voyage ultérieure ou un remboursement du prix du billet.

Selon des médias turques, deux compagnies aériennes turques suspendent leurs vols vers l'Iran jusqu'au 1er novembre