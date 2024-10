Antony Blinken est arrivé en Israël pour une 11e visite en un peu plus d'une année

- Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est de retour au Proche-Orient dans l'espoir de capitaliser sur la mort du chef du Hamas pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. C'est le 11e voyage du chef de la diplomatie américaine dans la région depuis le 7 octobre 2023.

- Le Hezbollah libanais a revendiqué mardi l'attaque de drone qui a visé samedi la résidence privée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Césarée, dans le centre d'Israël.

- L'assaut israélien sur la bande de Gaza a fait plus de 42'700 morts et 100'200 blessés, selon les chiffres des autorités sanitaires locales qui ne comptabilisent que les décès officiellement identifiés. Plusieurs centaines de Palestiniens ont aussi été tués en Cisjordanie occupée. Côté israélien, un dernier bilan fait état de 359 militaires tués depuis le début des opérations terrestres le 27 octobre 2023.

- Au Liban, les bombardements et l'invasion israélienne ont fait au moins 2309 morts et plus de 10'700 blessés depuis le 23 septembre 2024, selon un bilan du ministère libanais de la Santé daté du 14 octobre. Au moins 13 soldats israéliens ont aussi été tués.

Suivi assuré par RTSinfo