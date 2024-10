L'armée israélienne dynamite des maisons dans un village du sud du Liban

Dans les quartiers sud de Beyrouth, là où, de jour comme de nuit, des hommes et des femmes allaient dans les boutiques ou les cafés, et des enfants jouaient dans la rue, seuls quelques jeunes à moto circulent encore sur des chaussées défoncées. Ici et là, des pans d'asphalte décollés gisent, des canalisations souterraines ont fini de déverser eaux potable ou usées, tandis que des installations de télécommunications ont volé en éclats.

Quelques rares personnes s'aventurent dans la banlieue sud de Beyrouth. [KEYSTONE - WAEL HAMZEH]

Malgré l'odeur pestilentielle qui s'élève des ruines dévastées par les bombardements israéliens, ils surveillent badauds et voitures, s'assurant qu'il ne s'agit que d'habitants venus vérifier l'état de leur appartement ou récupérer quelques affaires. "Des jeunes m'ont dit de ne pas trop tarder parce que des drones tournent en permanence et peuvent frapper à tout instant", raconte un habitant revenu chercher des habits qu'il ne pouvait se permettre de racheter.

Dévastations civiles pires qu'en 2006

Les habitants ont évacué sans pouvoir emporter de nombreuses affaires. [KEYSTONE - HASSAN AMMAR]

Désormais installé chez des proches à Beyrouth, il tenait, malgré le danger, à revenir dans l'appartement qu'il a fui le 27 septembre, jour où le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a été tué dans des bombardements d'une violence inouïe, qui ont réduit plusieurs immeubles à l'état de ruines. "On est sorti sans même enfiler de chaussures et on s'est dit qu'on ne reverrait jamais notre maison", raconte-t-il.

Depuis fin septembre, environ 320 bâtiments ont été détruits à Beyrouth et dans ses banlieues, selon Mona Fawaz, urbaniste au Beirut Urban Lab. Bien plus que lors de sa précédente invasion en 2006, l'aviation israélienne "vise délibérément ce qui permet à la vie de continuer", des installations qui "ne sont pas des infrastructures du Hezbollah" et ceci "sur un périmètre plus important", assure-t-elle.

La puissance des bombardements israéliens réduisent les immeubles de Beyrouth en ruine. [KEYSTONE - WAEL HAMZEH]

Selon les sources, 600'00 à 800'000 personnes sont disséminées à Beyrouth ou dans d'autres régions du Liban. "On a peur de revenir après la guerre et de découvrir combien de nos amis sont morts, comme en 2006", témoigne un réfugié. Aujourd'hui, le supermarché qui servait de point de repère pour indiquer le chemin de sa maison est à terre, raconte-t-il, en se demandant ce que sont devenus les cybercafés et autres terrains de foot de son adolescence.