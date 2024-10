L'armée israélienne affirme avoir frappé un "centre de commandement" du Hezbollah à Beyrouth

L'armée israélienne a mené des frappes sur des dizaines de villages et de villes du sud du Liban pendant la nuit, ciblant notamment la ville de Nabatiyeh pour la troisième fois cette semaine, a rapporté l'agence de presse libanaise ANI.

"Des avions de combat ont frappé [...] sept fois la ville de Nabatiyeh", a indiqué l'agence, ajoutant que les avions israéliens avaient "mené des frappes" sur plus de 50 villes et villages et faisant état de victimes.