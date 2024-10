Benjamin Netanyahu déclare que la mort du chef du Hamas marque "le début de la fin" de la guerre à Gaza

La presse israélienne se dit "soulagée de voir l'ennemi numéro un hors d'état de nuire", mais pas de jubilation particulière. "Maintenant que Sinwar est mort, quelle est la prochaine étape?" s’interroge l’éditorial du Jerusalem Post. Israël fera-t-il pression pour obtenir un accord sur la libération des otages? L’armée va-t-elle se tourner vers l’Iran ou les Houthis au Yémen? Il faut des réponses rapidement estime le quotidien et elles dépendront en partie de la réaction des alliés d’Israël.

El Mundo pense que cet évènement marque un tournant dans le conflit, non seulement pour Gaza, mais aussi pour "les négociations de trêve, sur la libération des otages et sur d’autres fronts actifs dans la région". Le Guardian résume: "L'élimination de Sinwar sera émotionnellement satisfaisante pour de nombreux Israéliens, politiquement utile pour Netanyahu et ses partisans et un coup dur pour le Hamas. Mais il est peu probable qu'elle mette un terme soudain aux multiples conflits en cours au Moyen-Orient"

Pour le New York Times, la mort de Sinwar n’aurait “qu’un impact limité sur le conflit plus large entre Israël et les alliés régionaux du Hamas, dont le Hezbollah”