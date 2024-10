"Les Gazaouis persévéreront jusqu'à récupérer leur terre", témoigne un jeune réfugié à Genève

Youssef est l'un des rares réfugiés gazaouis arrivés en Suisse depuis le début de la guerre. Soigné à Genève après avoir été blessé par l'armée israélienne, l'adolescent espère retrouver un jour sa terre natale. Une terre, dit-il, que les Gazaouis "ne quitteront jamais".

Des enfants blessés dans la guerre à Gaza sont arrivés à Genève en février dernier grâce à une association qui leur a obtenu des visas médicaux pour 90 jours. Deux familles ont depuis obtenu l'asile en Suisse et une troisième est encore en procédure.

Le docteur Raouf Salti a sorti plusieurs Gazaouis de l'enfer de l'enclave palestinienne assiégée. Ce médecin est un enfant de la Nakba. Ses parents ont été chassés de la Palestine vers la Syrie en 1948, lors de la création de l'Etat d'Israël. Après des études en France, Raouf Salti s'est installé à Genève pour pratiquer l'urologie, entre deux voyages.

"Tous les six mois, je fais une mission humanitaire en Cisjordanie, à Madagascar, au Liban. C'est quelque chose d'important pour moi. Ce n'est pas que pour les enfants de Gaza ou de la Palestine. Car un enfant ne décide jamais de ce que font les adultes, il le subit", témoigne-t-il dans le 19h30 de la RTS.

Des visas médicaux

A travers l'association Children's Right for Healthcare, dont il est le cofondateur, Raouf Salti a obtenu des visas médicaux à Houthaifa, bientôt 4 ans, Kinan, 2 ans et demi, et leur maman Amira, afin que le plus petit, au bénéfice d'une dialyse lorsque son hôpital a été bombardé par l'armée israélienne, puisse être soigné à Genève. Après quatre opérations des reins, Kinan est aujourd'hui rétabli.

En juin, la famille a obtenu l'asile en Suisse. Mais le chagrin d'Amira ne tarit pas depuis que son mari a été tué par l'armée israélienne il y a deux mois. "Ce qui est horrible et frustrant, c'est qu'elle pleure en silence, on a l'impression qu'elle avale un couteau. [Son fils] lui dit d'arrêter de pleurer. Elle a une souffrance interne qu'elle n'arrive pas à extérioriser", raconte Raouf Salti.

"Les Gazaouis ne partiront pas"

Deux autres familles de Gaza sont réfugiées à Genève. Parmi elles, Youssef et sa maman, qui a laissé cinq autres enfants dans le territoire palestinien pour accompagner son fils de 17 ans qui a perdu une jambe dans un bombardement israélien alors qu'il faisait la queue pour remplir un bidon d'eau.

Pris sous les décombres, son rein et son côlon ont également été endommagés. A son arrivée à Genève en février, l'adolescent pesait 29 kilos. Aujourd'hui, après des mois de soins à l'hôpital, il a pris du poids et retrouvé ses joues.

Mais la vie n'a toujours pas de saveur pour lui, sachant sa famille en danger sous les bombardements, en manque d'eau et de nourriture. "Les Gazaouis n'ont jamais baissé les bras. Qu'il y ait une guerre, deux guerres ou même dix guerres, les gens de Gaza ne partiront pas. Ils ne perdront jamais espoir et ils persévéreront jusqu'à récupérer leur terre", assure Youssef.

