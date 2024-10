Israël une nouvelle fois à l'épreuve du Hezbollah dans le sud du Liban

Une semaine après le début de l'incursion israélienne au Sud-Liban, les objectifs réels de l'intervention restent flous. Officiellement menée pour sécuriser la frontière nord et faciliter le retour des déplacés, l'opération interroge: Israël envisage-t-il la création d'une zone tampon? Pour les experts, l'affrontement contre le Hezbollah s'annonce en tous les cas bien plus délicat que contre le Hamas.

L'incursion terrestre actuelle du sud du Liban par Israël représente la quatrième intervention militaire dans la région après 1978, 1982 et 2006. Lors des précédentes opérations, l'objectif initial de l'Etat hébreu était toujours le même: réussir à protéger de manière durable sa frontière nord des militants de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) dans un premier temps, puis du Hezbollah.

Des interventions qui n'ont toutefois jamais réussi à aboutir véritablement. De l'opération d'une semaine en 1978 à l'enlisement qui poussera l'armée israélienne jusqu'à Beyrouth entre 1982 et 2000, en passant par la guerre de 34 jours en 2006, le danger reviendra toujours aux portes du nord d'Israël.

Une réalité qui fait dire à Ehud Olmert, ancien Premier ministre israélien, que Benjamin Netanyahu ne sait pas vraiment où il va. "On sait comment les invasions commencent, mais je ne suis pas certain qu'on sache comment cela va évoluer et comment cela peut se terminer. La dernière expérience que nous avons d'une véritable opération terrestre au Liban a duré 18 ans. Et cela a été un échec total, un échec stratégique. Je ne comprends donc pas quelle est la stratégie actuelle", explique-t-il au média américain Politico.

Pour celui qui était aux commandes du pays lors de l'opération terrestre israélienne au Liban en 2006, Benjamin Netanyahu "s'emballe" et est même "dépassé par les événements".

Une intervention toujours délicate

Mais si la question de la sécurisation définitive de la frontière nord d'Israël reste entière, l'opération militaire a bien été lancée. Et les experts s'accordent à dire que le Hezbollah représente un adversaire bien plus redoutable que le Hamas palestinien.

Malgré l'intense campagne de frappes aériennes et l'interception des communications qui ont permis de toucher durement son commandement, le Hezbollah, fort de son expérience et de son arsenal, reste une force de combat aguerrie, qui semble préparée à un conflit prolongé.

La topographie du sud du Liban, avec ses montagnes escarpées, ses vallées profondes et ses collines couvertes de végétation, offre aussi un avantage au Hezbollah. Ses cellules de combattants sont la plupart du temps composées de personnes originaires de la région, qui maîtrisent parfaitement le terrain et connaissent par cœur les diverses caches d'armes et le réseau de tunnels. Un réseau de tunnels, mais aussi de bunkers, construit près de la frontière, et qui permet au groupe de déplacer armes et munitions en ayant moins de chance d'être détecté par des drones ou satellites israéliens.

D'après l'institut de recherche israélien ALMA, le Hezbollah a structuré le sud du Liban en plusieurs zones militaires. Ces dernières sont disséminées la plupart du temps hors des villages. En janvier, 26 de ces zones avaient pu être cartographiées. Un maillage militaire relativement dense qui montre donc à quel point le Hezbollah a anticipé le conflit.

Une carte élaborée par l'institut de recherches israélien ALMA au mois de janvier 2024 montre les zones militaires du Hezbollah détectées au sud du Liban. [ALMA]

Mais si le Hezbollah peut donc encore se montrer relativement dangereux, les frappes israéliennes qui ont visé son commandement, mais aussi de nombreux tunnels et stocks d'armement, l'ont affaibli. Interviewé par France24, Christophe Ayad, grand reporter au Monde et auteur de "Géopolitique du Hezbollah", juge que les coups subis depuis quelques semaines auront un effet concret.

"La réorganisation du mouvement, qui cherche encore à reprendre ses esprits, va prendre des mois, voire des années, surtout qu’Israël contrôle son approvisionnement en armes après avoir détruit une partie importante de ses arsenaux et ne laissera pas le Hezbollah accumuler un arsenal tel qu’il l’a fait ces vingt dernières années", juge-t-il.

Et d'ajouter: "Le Hezbollah va finalement faire ce qu'il sait faire de mieux: de la guérilla au sol, comme il l'a pratiquée dans les années 1980 et 1990, au temps de l'occupation israélienne du sud du Liban et comme il l'a pratiquée en 2006 lors de la guerre de 34 jours".

Une armée israélienne bien plus efficace qu'en 2006

Dans le même temps, l'armée israélienne semble avoir appris de ses erreurs de 2006, où elle avait été surprise par l'efficacité du Hezbollah et semblait mal préparée. La qualité des informations de ses services de renseignement s'est accrue, grâce à la technologie, mais aussi à un méticuleux travail d'infiltration du mouvement.

Les troupes engagées dans l'incursion, notamment les divisions 36 et 91, sont connues comme étant des unités centrales de l'armée israélienne, car composées essentiellement de soldats de métier. Dans une note de blog, l'historien militaire Michel Goya explique que l'armée de terre israélienne a beaucoup travaillé pour retrouver ses capacités de haute intensité, qu'elle a pu tester en 2008, en 2014 mais surtout en 2023 et 2024 à Gaza face au Hamas, qui, comme le Hezbollah, utilise le modèle TCM, soit une tactique qui repose avant tout sur l'utilisation de tunnels, de commandos et de missiles.

"Tsahal est au sommet de ses capacités, avec une vingtaine de brigades de manœuvre actives ou de réserve, aguerries et maîtrisant parfaitement la combinaison des forces ainsi qu’une puissance de feu inégalée, à condition de continuer à être soutenue par les États-Unis. Le Hezbollah, de son côté, est plus puissant qu’en 2006 et aguerri par les combats d’infanterie en Syrie (...) Sa structure, très décentralisée, pourrait cependant être affaiblie par les ravages causés dans son commandement, affectant ainsi ses capacités", analyse-t-il.

Des soldats israéliens déplacent des obus dans le nord d'Israël, le 7 octobre 2024 (image d'illustration). [REUTERS - Gil Eliyahu]

Pour l'ex-colonel des troupes de marine françaises, l'affrontement entre Israël et le Hezbollah se résume désormais à une confrontation entre deux modèles. Le TCM du mouvement chiite et "l'AirLand Battle" (ALB) israélien, qui consiste en une coordination étroite entre les forces terrestres et aériennes. "Il est difficile de dire quel modèle finira par l'emporter au Liban, même si la détermination nouvelle israélienne semble faire pencher la balance de leur côté. On peut cependant prédire à coup sûr des dégâts et des pertes considérables pour tout le monde", conclut-il.

Interrogé par le quotidien libanais l'Orient-Le Jour, Riad Kahwaji abonde dans ce sens. D'après le fondateur de l'Institute for Near East and Gulf Military Analysis (INEGMA), les destructions pourraient s'avérer très importantes. "D'habitude, les Israéliens adoptent le style Blitzkrieg, la guerre éclair. Mais là, le Hezbollah est mieux préparé et Israël en a conscience. Le parti chiite a un nombre important de missiles antichars. C'est pourquoi les Israéliens ne tentent pas de manœuvre rapide, car leurs tanks seraient trop exposés."

Pour le spécialiste, Tel Aviv fait donc le choix d'une "tactique de terre brûlée", similaire à ce qui s'est fait à Gaza, en s'appuyant essentiellement sur la puissance de feu pour tout détruire, avant d'effectuer des opérations nocturnes pour atteindre les cachettes et les tunnels. "Cette guerre va prendre des semaines et la destruction sera énorme, bien plus qu'en 1982 et 2006. Chaque village ressemblera à Gaza", prédit-il.



