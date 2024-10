Entre interventions entravées et violences récurrentes, la réalité des secours en Cisjordanie occupée

Plusieurs organisations humanitaires dénoncent les violences contre leurs équipes en Cisjordanie, exacerbées depuis l’attaque du 7 octobre 2023. Médecins et ambulanciers sont souvent pris pour cibles, notamment par l’armée israélienne et les colons, dénonçait cet été Médecin sans Frontières dans un rapport. Reportage sur place.

Devant le portail du Croissant-Rouge de Naplouse, quatre ambulances sont prêtes à partir. Abdel Jaleel, médecin volontaire depuis six ans, y travaille. Depuis le 7 octobre 2023, il ne prend plus les mêmes risques. Montrant les impacts de balles sur une ambulance, il explique au micro de Tout un monde: "Si une bouteille d’oxygène recevait une balle, elle exploserait. C’est très dangereux pour l’équipe".

Abdel Jaleel n’est pas seul à craindre pour sa vie. Au bureau du directeur, plusieurs employés du Croissant-Rouge partagent leur vécu d’interventions interrompues par la violence de soldats israéliens. Yaser Antar, chef ambulancier de 55 ans, garde une cicatrice à la tête, souvenir d’un sauvetage au camp de Balata en octobre 2023, où il a dû attendre plus d'une heure pour être évacué après avoir été blessé en aidant un collègue.

Interventions devenues périlleuses

Depuis le 7 octobre, les interventions de l’équipe médicale sont devenues périlleuses. Au lieu des inhalations de fumées liées à des explosions ou des grenades qu’ils soignaient avant, les médecins traitent désormais des blessures par balles, touchant souvent des organes vitaux, comme le déplore Abdel Jaleel. "On cherche à tuer, pas seulement à avertir ou à blesser."

Plus au nord, à Jénine, les interventions militaires israéliennes compliquent aussi l’accès aux soins. Salah Mansour, avocat de 29 ans, a fondé il y a deux ans un nouveau poste de secours situé stratégiquement à proximité du camp de réfugiés d'un côté, et de l'hôpital de l'autre. L'idée est de pouvoir pallier les blocages des routes par l’armée israélienne, notamment celle menant à l'hôpital. "D’ici, on peut fournir au camp de réfugiés de quoi soigner leurs blessés ou leurs malades."

21 volontaires du Croissant-Rouge palestinien tués en un an

Ahmad Nobani, l’un des premiers à avoir rejoint l'équipe de volontaires, raconte dans Tout un monde une expérience marquante qu'il a vécu, alors qu'il souhaitait aller aider des blessés. Arrêté lors d’une mission d’évacuation, il a été menacé et frappé avant d’être libéré.

Toujours plus nombreuses, ces agressions qui entravent le travail des secouristes sont relayées auprès du comité international de la Croix-Rouge. Celui-ci rappelle Israël aux obligations du droit international humanitaire fixées par les conventions de Genève, alors qu’en un an, 21 volontaires du Croissant-Rouge palestinien ont déjà perdu la vie entre Gaza et la Cisjordanie.

