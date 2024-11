Au Liban et à Gaza, l'Unesco tente de protéger des dizaines de sites culturels d'importance

L'Unesco a annoncé placer sous protection renforcée 34 sites culturels libanais menacés par les bombardements israéliens, dont six sont inscrits au patrimoine de l'Unesco, et octroyer une assistance financière pour les sauver. A Gaza aussi, une centaine de sites sont surveillés, dont certains ont été endommagés.

Ces sites culturels libanais "bénéficient désormais du plus haut niveau d'immunité contre les attaques et les utilisations à des fins militaires", selon le communiqué de l'organisation de l'ONU dédiée à la science, la culture et l'éducation (Unesco) publié lundi dernier.

"Le non-respect de ces clauses constituerait une violation grave de la Convention de La Haye de 1954 (pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, ndlr) et ouvrirait la possibilité de poursuites", prévient l'Unesco.

Les temples de Baalbek parmi les mieux conservés au monde

Parmi la trentaine de biens listés au Liban, se trouvent notamment les sites archéologiques de Baalbek et Tyr, la ville de Byblos, les ruines d'Anjar, la Foire internationale Rachid Karameh à Tripoli et la vallée de Kadisha, qui sont inscrits au patrimoine mondial et "près desquels des frappes ont été constatées récemment", alerte l'organisation onusienne, notamment dans la ville de Baalbek (nord-est).

Les six sites libanais inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO [Middle East Images via AFP - COURTNEY BONNEAU]

Reçu dans Forum le 23 octobre dernier, Lorenz Baumer, professeur à la tête de l'unité d'archéologie classique à l'Université de Genève, déplorait la perte que cela pourrait représenter si le site archéologique de Baalbek était touché, tant "il est exceptionnel sur toute une série d'aspects".

"Pour commencer, par les dimensions des bâtiments qui s'y trouvent", soulignait-t-il. "Le Temple de Jupiter avec ses 88 mètres de longueur compte parmi les plus grands, si ce n'est le plus grand, temple de l'Antiquité encore existant. Sans compter le temple de Bacchus (en photo ci-dessus), plus petit, mais richement décoré, qui fait partie des mieux préservés au monde."

>> L'interview de Lorenz Baumer dans Forum : Les temples antiques libanais de Baalbek sont menacés par l'aviation israélienne: interview de Lorenz Baumer / Forum / 6 min. / le 30 octobre 2024

Session extraordinaire de l'Unesco à Paris

La décision de l'Unesco de placer ces 34 sites sous "protection renforcée provisoire" intervient après la tenue lundi dernier d'une "session extraordinaire" du Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, à la demande du Liban, dans les locaux parisiens de l'organisation de l'ONU.

Cela fait également suite à une pétition adressée à l'Unesco par 300 personnalités du monde de la culture, dont des archéologues et des universitaires, qui ont appelé dimanche l'institution à garantir la protection du patrimoine libanais.

Et il faut dire que, en poursuivant ses frappes, à la fois contre le Hezbollah au Liban et le Hamas dans la bande de Gaza, Israël a déjà visé à Gaza plusieurs sites d’intérêt culturels surveillés par l'Unesco (lire encadré). Et ce alors qu'il est signataire de la Convention de La Haye de 1954, "ce qui en fait un Etat renégat, car Israël est censé protéger ce patrimoine", déplorait début octobre au micro de Forum l'expert fédéral en archéologie méditerranéenne Marc-André Haldimann, craignant que le Liban ne soit pas épargné.

>> Ecouter l'interview de Marc-André Haldimann dans Forum, le 5 octobre 2024 : RTS Plusieurs sites archéologiques menacés par les bombardements au Liban: interview de Marc-André Haldimann / Forum / 4 min. / le 5 octobre 2024

"L'Unesco entretient avec le Liban une coopération profonde et ancienne. Nous ne ménagerons aucun effort pour apporter toute l'expertise et l'assistance nécessaires pour protéger son patrimoine exceptionnel", a de son côté déclaré la directrice générale de l'organisation Audrey Azoulay.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Fabien Grenon avec afp