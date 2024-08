Washington évoque un "début prometteur" pour les discussions sur un cessez-le-feu à Gaza

Les négociations entre Israël et le Hamas s'ouvrent jeudi sur de profonds désaccords. Selon l'accord proposé initialement, 33 otages devaient être libérés, en échange de la suspension des opérations terrestres israéliennes dans la bande de Gaza et la libération de 990 détenus palestiniens. Israël exige que ces 33 otages soient libérés en vie, tandis que le Hamas refuse de fournir leurs noms avant la signature de l'accord.

L'armée israélienne souhaite également maintenir son contrôle de l'axe de Philadelphie, le corridor entre Gaza et l'Egypte, exigence à laquelle le Hamas s'oppose catégoriquement.

Les Etats-Unis, le Qatar et l'Egypte font tout pour que les deux parties parviennent à un accord. Car les enjeux de ces négociations vont au-delà d'une trêve à Gaza et de la libération des otages: la conclusion d'un accord permettrait aussi d'éviter une escalade des hostilités avec l'Iran et le Hezbollah et une guerre régionale.