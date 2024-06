Une triste fête de l'Aïd al-Adha dans le deuil et la désolation à Gaza

Sur les décombres des maisons et dans le deuil, la population palestinienne de Gaza célèbre jusqu'à mercredi l'Aïd al-Adha, la grande fête du Sacrifice, la plus importante des fêtes musulmanes. Alors qu'elle est habituellement l'occasion des grandes réunions de famille, des repas qui n’en finissent plus, des prières communes et de la joie sur les visages, elle se tient cette année dans des conditions extrêmes.

Ces filles palestiniennes se sont réunies à l'occasion de l'Aïd el-Adha à Khan Younès. [AFP - BASHAR TALEB]

Il n'y aura pas beaucoup de sacrifice de moutons à Gaza: selon l'ONU, la famine menace toujours le territoire, où trois quarts de la population a été déplacée. C'est un Aïd "complètement misérable", témoigne un déplacé palestinien dans le 12h30. "Nous sommes tués, énormément de gens ont été tués", rappelle-t-il.

Cette année, l'Aïd n'a finalement rien de différents des autres jours. "Nous avons eu peur en permanence", témoigne une mère de famille. "Mais nous rêvons encore de la fin de cette guerre, surtout car il n'y a plus d'hôpitaux, plus de médicaments, plus rien pour vivre normalement. Tout cela nous affecte en permanence, notre moral… mais nous devons continuer juste pour essayer de voir des sourires de temps en temps sur les visages de nos enfants."