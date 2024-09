Une première frappe israélienne en Syrie aurait fait au moins cinq morts

Le ministère de la Défense israélien a annoncé jeudi avoir obtenu un nouveau train d'aide militaire américaine, d'une valeur de 8,7 milliards de dollars "en soutien à l'effort militaire en cours d'Israël".

Les négociations entre Israël et les Etats-Unis ont été conclues à Washington et portent sur le déblocage de 3,5 milliards de dollars en vue de l'achat de matériel et équipement de guerre, et 5,2 milliards de dollars destinés aux systèmes de défense antiaériens, notamment les boucliers antimissiles Dôme de Fer et Fronde de David ainsi qu'un "système laser de pointe", selon un communiqué du ministère.

Israël travaille depuis plusieurs années à un système antimissile par laser qui pourrait lui donner un avantage considérable face à l'arsenal de roquettes et missiles dont dispose le Hezbollah libanais sur son flanc nord.