Une frappe israélienne visant le chef du Hezbollah détruit six immeubles à Beyrouth

Des milliers d'Iraniens ont défilé à Téhéran et à travers le pays pour condamner les frappes israéliennes contre le Liban et Gaza, selon un vidéaste de l'AFP et des images des médias d'Etat.

Mercredi, le pouvoir avait appelé à manifester "en soutien au Hezbollah du Liban" et pour "condamner les crimes barbares du régime sioniste en Palestine", selon l'agence officielle Irna.

"Israël est détruit, le Liban est victorieux" et "un bain de sang au Liban", ont notamment scandé les manifestants. [Anadolu via AFP - FATEMEH BAHRAMI]

Le mouvement armé libanais fait partie de ce que l'Iran appelle l'"axe de la résistance" contre Israël — ennemi juré de la République islamique — qui regroupe les mouvements soutenus par l'Iran dans la région, comme le Hamas palestinien, le Hezbollah, les rebelles houthis au Yémen ou encore des groupes irakiens.

A Téhéran, un rassemblement a eu lieu après la grande prière du vendredi autour de la place d'Enghelab située dans le centre de la capitale, a constaté un vidéaste de l'AFP.

Les manifestants brandissaient des portraits du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ainsi que des drapeaux du groupe libanais et celui de la Palestine.