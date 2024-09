Une frappe israélienne sur une zone humanitaire à Khan Younès aurait fait 40 morts

La Défense civile de Gaza a annoncé dans la nuit de lundi à mardi que 40 personnes ont perdu la vie dans une attaque israélienne sur la zone humanitaire d'Al-Mawasi à Khan Younès (sud). Une soixantaine de personnes auraient en outre été blessées.

Un avion de combat a "frappé d'importants terroristes du Hamas qui opéraient depuis un centre de commandement et de contrôle au sein de la zone humanitaire de Khan Younès", a indiqué de son côté l'armée israélienne.

La zone d'Al-Mawasi en juillet. [KEYSTONE - MOHAMMED SABER]

Le Hamas a démenti mardi que certains de ses combattants se trouvaient dans la zone humanitaire.

D'après des habitants et des médecins, au moins quatre missiles ont frappé le quartier d'Al-Mawasi, où sont entassés des Palestiniens ayant fui les combats faisant rage à travers la bande de Gaza.

Les services de secours gazaouis ont déclaré qu'au moins 20 tentes ont pris feu et que les missiles ont causé des cratères d'une profondeur de neuf mètres. Des femmes et des enfants figurent parmi les 65 victimes, ont-ils dit, sans préciser le nombre de tués et de blessés.