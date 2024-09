Une frappe israélienne sur une zone humanitaire à Khan Younès a fait au moins 40 morts

Un accord de trêve à Gaza entre Israël et le Hamas permettant une libération des otages retenus dans ce territoire palestinien en guerre serait une "occasion stratégique" pour Israël, a déclaré le ministre israélien de la Défense lors d'un entretien avec des journalistes.

Ramener les otages, "c'est ce qu'il convient de faire, ce n'est pas juste un des objectifs de la guerre, mais cela reflète aussi nos valeurs", a déclaré lundi Yoav Gallant, pour qui "parvenir à un (tel) accord, c'est aussi une occasion stratégique nous offrant une probabilité élevée de changer la situation en matière de sécurité sur tous les fronts".

Pour le ministre de la Défense, "Israël devrait conclure un accord qui permettrait une pause (des combats) pendant six semaines et le retour des otages" (allusion à la première étape du plan vers un cessez-le-feu permanent proposé par Joe Biden).

Selon lui, les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont permis de créer sur le terrain les "conditions requises" pour un accord de cessez-le-feu.

"Le Hamas, en tant que formation militaire, n'existe plus"

Le mouvement islamiste palestinien "Hamas, en tant que formation militaire, n'existe plus" dans la bande de Gaza, a-t-il ajouté. Désormais, "le Hamas mène une guerre de guérilla et nous sommes toujours en train de combattre des terroristes du Hamas et de traquer les dirigeants" du mouvement.