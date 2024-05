Une frappe israélienne dans un camp de Rafah a fait une trentaine de morts

"Personne n'est autorisé à commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité", a déclaré le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Karim Khan dans une interview au journal britannique le Sunday Times publiée dimanche, quelques jours après avoir demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et des dirigeants du Hamas.

"Notre travail ne consiste pas à nous faire des amis [...] On ne peut pas avoir de double standards", a-t-il poursuivi, en réaction notamment aux déclarations du gouvernement israélien et de Joe Biden fustigeant l'apparente mise sur un pied d'égalité d'Israël et du Hamas. "Nous devons souligner la valeur égale de chaque enfant, de chaque femme, de chaque civil dans un monde de plus en plus polarisé", a-t-il pointé.

Pour le procureur, qui évoque notamment le fait que l'eau ait été coupée ou que des personnes faisant la queue pour de la nourriture aient été prises pour cible, le constat est clair dans la bande de Gaza. "C'est l'ensemble du schéma qui est révélateur. Nous l'avons analysé de manière objective et rationnelle", a-t-il défendu.