Une centaine de roquettes du Hezbollah font quatre blessés et des dégâts matériels au nord d'Israël

Le prince héritier et dirigeant de facto d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a affirmé mercredi que son pays n'établirait pas de relations diplomatiques avec Israël avant la "création d'un Etat palestinien", fustigeant les crimes des forces israéliennes dans les territoires palestiniens.

Alors que le royaume du golfe Persique envisageait il y a un an une normalisation de ses rapports diplomatiques avec Israël, "la violence de la guerre et les atrocités commises contre les Palestiniens ont tué la possibilité qu'une normalisation puisse être acceptée par l'opinion publique en Arabie saoudite", affirme Rabha Saif Allam, du centre d'études stratégiques du Caire.

Par ailleurs, avec les attentats massifs commis au Liban contre des membres du Hezbollah, "Israël a franchi toutes les lignes rouges et essaye de déclencher une guerre sur plusieurs fronts, qui déstabiliserait davantage le Proche-Orient", dit l'analyste Anna Jacobs de l'International Crisis Group.

Rabha Saif Allam souligne ainsi qu'une "extension du conflit pourrait affecter les projets de développement" et la capacité de la monarchie pétrolière à attirer des investissements, alors qu'elle mène un vaste programme de réformes visant à transformer son économie.

Selon ces observateurs, "MBS" cherche donc également à empêcher une guerre régionale plus large qui impliquerait directement les États-Unis et l'Iran. Un tel scénario serait "terrible pour Ryad et tous les États du golfe Persique, qui "risquent d'être pris entre deux feux", ajoute Anna Jacobs. Pour elle, la vraie question est de savoir si les déclarations de plus en plus "musclées" de Ryad "seront suivies par des actes, notamment au niveau de ses relations avec les Etats-Unis, le plus grand allié d'Israël."